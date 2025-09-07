< sekcia Zahraničie
Szijjártó: Útok Ukrajiny na ropovod Družba nemá vplyv na dodávky ropy
Kyjev tvrdí, že v noci zaútočil na ropovod Družba v ruskej Brianskej oblasti.
Autor TASR
Budapešť 7. septembra (TASR) - Ukrajinský letecký útok na ruskú energetickú infraštruktúru, ktorý sa uskutočnil v noci na nedeľu, neovplyvňuje ani fungovanie ropovodu Družba, ani dodávky ropy do Maďarska. Uviedol to na sociálnej sieti Facebook maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Agentúra MTI uviedla, že ukrajinská armáda v posledných týždňoch opakovane útočila na ruskú časť ropovodu Družba, v dôsledku čoho bol tranzit ropy do Maďarska a na Slovensko na niekoľko dní zastavený.
Kyjev tvrdí, že v noci zaútočil na ropovod Družba v ruskej Brianskej oblasti. Veliteľ ukrajinských síl bezpilotných systémov Robert Brovdi na platforme Telegram uviedol, že po útoku došlo ku „komplexnému poškodeniu požiarom“.
Ukrajina na tento ropovod v uplynulom období zaútočila niekoľkokrát, pričom v auguste útok na čerpaciu stanicu v ruskej Tambovskej oblasti viedol k prerušeniu prepravy ropy cez ropovod Družba na Slovensko.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
