Szijjártó v Ankare: Maďarsko chce naďalej rozvíjať vzťahy s Tureckom

Budapešť/Ankara 19. apríla (TASR) - Rozvoj vzťahov Maďarska s Tureckom bol vždy v stredobode záujmu maďarskej zahraničnej politiky, na čom sa nič nemení a čoho zárukou je, že blok maďarských vládnych strán Fidesz-KDNP opäť dosiahol drvivé víťazstvo v aprílových parlamentných voľbách. Povedal to šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó v utorok v Ankare po schôdzke s tureckým ministrom zahraničných vecí Mevlütom Čavušoglom, informuje spravodajca TASR v Budapešti s odvolaním sa na agentúru MTI.



"Uprostred mimoriadnych okolností a hospodárskych či bezpečnostných výziev vyvolaných vojnou na Ukrajine sa ešte viac zhodnocuje význam strategického partnerstva," povedal Szijjártó, podľa ktorého úloha Turecka v riešení uvedených výziev čoraz viac narastá, pričom Maďarsko si veľmi ctí aj turecké snahy o sprostredkovanie medzi stranami a o napomáhanie mierových rozhovorov.



Maďarský minister podčiarkol, že nie je náhodné, že prvé klasické dvojstranné stretnutie po parlamentných voľbách zorganizovala Budapešť práve v Ankare.



"Našim prvoradým pohľadom je teraz bezpečnosť Maďarska, urobíme všetko pre to, aby sme zabránili vtiahnutiu našej krajiny do vojny. Preto ani naďalej nebudeme prepravovať zbrane na Ukrajinu a nedovolíme ani prevoz zbraní na územie Ukrajiny priamo cez Maďarsko," povedal Szijjártó s poznámkou, že jeho krajina je stále zástancom územnej integrity a suverenity Ukrajiny, že Maďarsko bude pokračovať v historicky najrozsiahlejšej humanitárnej akcii a že vpustí osoby utekajúce z Ukrajiny.



Šéf maďarskej diplomacie pripomenul, že teroristická organizácia Islamský štát (IS) vyzvala svojich prívržencov, aby páchali v Európe ďalšie atentáty, preto je dôležitá ochrana hraníc a boj proti ilegálnej migrácii, v čom má Turecko kľúčovú úlohu. Szijjártó preto požiadal Európsku úniu, aby prestala s Tureckom vyjednávať v otázke finančnej podpory ochrany hraníc a aby Brusel vyplatil Ankare celú sľúbenú sumu.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)