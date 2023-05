Szijjártó v Belehrade: EÚ dnes potrebuje Srbsko viac, ako Srbsko Úniu

Budapešť/Belehrad 10. mája (TASR) - V súčasnej zložitej situácii by rozšírenie Európskej únie mohlo priniesť rýchle zlepšenie konkurencieschopnosti kontinentu, preto dnes Únia viac potrebuje vstup Srbska ako naopak, vyhlásil v stredu v Belehrade maďarský minister zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Péter Szijjártó. S odvolaním sa na agentúru MTI o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Szijjártó na podnikateľskom fóre srbskej obchodnej komory povedal, že globálna ekonomická reštrukturalizácia posledných rokov nie je z pohľadu Európy ani zďaleka priaznivá. "Dôležité obchodné vzťahy boli zlikvidované politickými rozhodnutiami, pričom cesty spolupráce medzi Východom a Západom sú prakticky nemožné," spresnil.



"Každý, kto sa pokúsi o pragmatický prístup k tejto otázke, kto sa pokúsi racionálne pozrieť na vzťah medzi Východom a Západom, bude okamžite obvinený z toho, že je proruský, proputinovský a že je kremeľský propagandista," poznamenal Szijjártó.



Bruselské opatrenia podľa jeho slov iba komplikujú situáciu hospodárskym subjektom. Zatiaľ čo Spojené štáty uprednostňujú domáce spoločnosti, Európa si vlastnú situáciu komplikuje sankciami, dodal šéf maďarskej diplomacie.



"Dospeli sme do situácie, že neexistuje bezpečnosť dodávok energií v Srbsku bez maďarskej účasti a v Maďarsku bez srbskej účasti," konštatoval minister. Pripomenul, že bez plynovodu Turecký prúd, ktorý kritizujú niektorí spojenci, by nebol dostatok zemného plynu ani v Maďarsku, ani v Srbsku.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)