Szijjártó v Bruseli kritizoval oslabovanie práv Maďarov v Zakarpatsku

Brusel/Budapešť 23. januára (TASR) - Rozhodnutia, ktoré oslabujú práva maďarskej menšiny v ukrajinskej Zakarpatskej oblasti, skomplikujú v Maďarsku prijímanie rozhodnutí potrebných k podpore Ukrajiny v nasledujúcom období. Vyhlásil to v pondelok v Bruseli šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti s odvolaním sa na agentúru MTI.



Maďarský minister na zasadaní Rady EÚ pre zahraničné veci ostro kritizoval, že na Ukrajine v uplynulých dňoch zrazu vo veľkom počte bez akéhokoľvek opodstatnenia odvolali riaditeľov škôl a učiteľov maďarskej národnosti, pričom inštitúciám nariadili z budov odstrániť maďarské národné symboly.



"Sú to všetko znaky vážneho a sústredeného protimaďarského útoku," podčiarkol s poznámkou, že v takejto situácii sa budú v Maďarsku ťažko prijímať rozhodnutia na podporu Ukrajiny, ktoré aj bez toho vyžadujú od Maďarov isté obete.



Podľa jeho slov Ukrajina ako kandidát na členstvo v EÚ musí rešpektovať pravidlá spoločenstva. "Zaručenie práv národnostných menšín je spoločnou hodnotou a povinnosťou," dodal Szijjártó, podľa ktorého by bolo potrebné vrátiť sa na Ukrajine k zákonom platným v roku 2015, pretože znemožnenie fungovania škôl s maďarským vyučovacím jazykom je neprijateľné.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)