Szijjártó v Bruseli vetoval sankcie EÚ voči viacerým Rusom

Budapešť/Brusel 16. decembra (TASR) - Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó v pondelok opäť vetoval sankcie voči najvyššiemu predstaviteľovi ruskej pravoslávnej cirkvi patriarchovi Kirillovi a odmietol zaradiť do sankčného zoznamu aj ďalších občanov Ruska. S odvolaním sa na server nepszava.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Na najnovší sankčný zoznam Bruselu týkajúci sa zákazu vstupu a zmrazenia aktív odmietol šéf maďarskej diplomacie zaradenie aj ruského veľvyslanca pri OSN, členov ruského olympijského výboru a dvoch ruských futbalových tímov.



EÚ sa už 2. júna 2022 rozhodla ustúpiť tlaku Maďarska a do šiesteho sankčného balíka voči Rusku nezaradila patriarchu Kirilla, ktorý je blízkym spojencom šéfa Kremľa Vladimira Putina.



Szijjártó v pondelok na tlačovej besede po rokovaní Rady Európskej únie pre zahraničné veci uviedol, že ako jediný vetoval vyplatenie približne 6,5 miliardy eur z tzv. Európskeho mierového nástroja členským štátom, ktoré predtým poslali zbrane na Ukrajinu.



"Maďarsko nebude nijakým spôsobom asistovať tomuto kroku. Rovnako tak nepodporíme ani presun koordinačnej jednotky do Kyjeva v rámci výcvikovej misie EÚ a ani vyslanie poradcov Únie do Kyjeva na koordináciu reformy ukrajinského bezpečnostného sektora," dodal Szijjártó.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)