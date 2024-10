Szijjártó: V EÚ nevedia stráviť, že gruzínsku vládu nemenoval Brusel

Budapešť/Tbilisi 29. októbra (TASR) - Trinásť ministrov zahraničných vecí krajín Európskej únie stále nevie stráviť, že "gruzínska vláda nie je menovaná z Bruselu, ale je volená samotným gruzínskym ľudom", napísal v utorok v Tbilisi v statuse na Facebooku maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



Šéfovia diplomacie 13 krajín EÚ v spoločnom vyhlásení v pondelok odsúdili údajné porušenie medzinárodných pravidiel počas víkendových parlamentných volieb v Gruzínsku.



"Žiaľ, 13 ministrov zahraničných vecí opäť dokázalo, že podľa liberálneho mainstreamu má krajina demokraciu len vtedy, ak voľby vyhrá liberálna strana. My v Maďarsku z tohto dôvodu čelíme vonkajším útokom už 14 rokov. Úlohou však stále nie je napĺňať očakávania Bruselu, ale napĺňať vôľu ľudí. To isté platí pre gruzínsku vládu, s ktorou budeme v budúcnosti pokračovať v úzkej spolupráci s cieľom rozvíjať naše vzťahy a urýchliť európsku integráciu. Pes šteká, karavána ide ďalej!" píše Szijjártó.



Ministri Francúzska, Nemecka, Poľska, Holandska, Českej republiky, Dánska, Estónska, Fínska, Írska, Litvy, Luxemburska, Portugalska a Švédska kritizovali aj návštevu predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána za to, že bezprostredne po sporných parlamentných voľbách v Gruzínsku cestoval do Tbilisi, aby ako prvý zablahoželal vládnucej strane, ktorá je pri moci 12 rokov a vedie krajinu proruským smerom. Návštevu označili za predčasnú.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)