Szijjártó v Iráne vyjadril obavy z konfliktu na Blízkom východe

Budapešť/Teherán 22. februára (TASR) - Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó rokoval vo štvrtok v Teheráne s iránskym ministrom zahraničných vecí Hosejnom Amírom Abdollahjánom, ktorému vyjadril hlboké znepokojenie nad konfliktom na Blízkom východe a povedal, že Maďarsko nechce, aby sa útok podobný izraelskému teroristickému útoku zo 7. októbra zopakoval kdekoľvek na svete a proti komukoľvek. S odvolaním sa na agentúru MTI o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Szijjártó na spoločnej tlačovej konferencii s Amírom Abdollahjánom podotkol, že najdôležitejšou úlohou medzinárodného spoločenstva je v súčasnosti zabrániť eskalácii konfliktu na Blízkom východe. Podľa jeho slov nie je veľmi bežné, aby predstaviteľ Európskej únie či členskej krajiny NATO navštívil tento perzský štát, ale úlohou diplomacie je práve to, aby aj v prípade odlišných názorov strany rokovali medzi sebou.



"Ak sa do konfliktu zapojí čo i len jeden štát, nezastaví sa to na hranici danej krajiny, môže vypuknúť minimálne regionálna vojna a na ďalšie dôsledky už nechcem ani pomyslieť," povedal Szijjártó.



Svet podľa jeho slov dnes čelí vážnym bezpečnostným krízam, z ktorých viaceré aspekty vnímajú Maďarsko a Irán odlišne, ale samotné vyjednávanie slúži na to, aby dalo šancu zabrániť rozvoju ešte kritickejšej situácie.



K iránskej jadrovej dohode poznamenal, že Maďarsko má záujem zlepšiť globálnu bezpečnostnú situáciu a k tomu by mohla prispieť plná implementácia dohody. Preto ubezpečil o svojej podpore príslušné úsilie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) a informoval, že organizácia opakovane žiadala Maďarsko, aby vyškolilo iránskych jadrových expertov, čomu Maďarsko vyhovelo s cieľom posilniť bezpečnosť mierové využívanie jadrovej energie.



Minister uviedol, že stretnutie bolo možné vďaka vzájomnému rešpektu medzi oboma krajinami, takže si svoje postoje môžu vymieňať, aj keď si iránska vláda uvedomuje, že Izrael je strategickým partnerom Maďarska.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)