Szijjártó vyznamenal ruského ministra za pomoc s vakcínami

Budapešť/Jekaterinburg 6. júla (TASR) - Maďarský minister zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Péter Szijjártó odovzdal v utorok v Jekaterinburgu vysoké maďarské štátne vyznamenanie ruskému ministrovi priemyslu a obchodu Denisovi Manturovi za jeho pomoc pri dodávkach ruskej protikoronavírusovej vakcíny Sputnik V. Szijjártó to oznámil na svojom účte na Facebooku.



"Maďarsko prevzalo dva milióny dávok Sputniku V, z ktorých 99 percent bolo podaných, čo znamená, že imunitu získal takmer jeden milión ľudí. Bez toho by sme nemohli realizovať jednu z najrýchlejších očkovacích kampaní v rámci Európskej únie, v rámci ktorej sme zaočkovali 65 percent dospelého obyvateľstva," napísal šéf maďarskej diplomacie.



Szijjártó pricestoval do Jekaterinburgu v pondelok. Cieľom jeho návštevy je okrem odovzdania Stredného kríža s hviezdou maďarského Radu za zásluhy aj uzatvorenie obchodných dohôd, ktoré majú pomôcť oživiť ekonomiku po koronavírusovej pandémii.



Obaja ministri na stretnutí označili za spoločný úspech vývoz železničných vozňov vyrobených v maďarsko-ruskej spolupráci do Egypta.



Szijjártó 31. mája odovzdal rovnaké vyznamenanie za pomoc pri zvládaní pandémie nového koronavírusu aj čínskemu ministrovi zahraničných vecí Wangovi I.