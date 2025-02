Szijjártó: V Londýne sa stretnú provojnové sily, Maďarsko tam nebude

Budapešť 27. februára (TASR) - Víkendové stretnutie v Londýne je zhromaždením provojnových síl v Európe, na ktorom Maďarsko nemá čo robiť, keďže patrí do tábora krajín presadzujúcich mier. Podľa agentúry MTI to uviedol vo štvrtok minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Šéf maďarskej diplomacie reagoval na vyhlásenie poľského premiéra Donalda Tuska, podľa ktorého sa niektorí európski lídri tento víkend stretnú v Londýne.



Szijjártó povedal, že medzi USA a Ruskom prebiehajú mierové rokovania, keďže vojnu na Ukrajine môže ukončiť len americko-ruská dohoda. Mierové rozhovory tiež jasne ukázali, že v Európe sú stále takí, ktorí sú veľmi silne provojnoví, dodal.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj by mal cez víkend navštíviť Britániu, kde bude rokovať s tamojším premiérom Keirom Starmerom a ďalšími európskymi lídrami, oznámil v stredu zdroj oboznámený s touto záležitosťou. Starmer bude počas víkendu hostiť ďalší mimoriadny summit európskych krajín o Ukrajine, uviedla agentúra AFP. Očakáva sa, že na spomínanom summite sa zúčastnia predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová i predseda Európskej rady António Costa.