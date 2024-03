Szijjártó: Cieľom predsedníctva Maďarska v Rade EÚ bude posilniť Úniu

Budapešť/Ľubľana 26. marca (TASR) - Cieľom maďarského predsedníctva v Rade Európskej únie v druhej polovici tohto roka bude posilniť EÚ. Vyhlásil to v utorok po schôdzke šéfov diplomacie krajín neformálneho regionálneho zoskupenia Central 5 (C5) v Ľubľane maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Zoskupenie C5 tvoria Česko, Slovensko, Maďarsko, Rakúsko a Slovinsko. SR na schôdzke zastupuje minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár.



Szijjártó na tlačovej konferencii, ktorú vysielal naživo na sociálnej sieti, uviedol, že na posilnenie EÚ bude potrebné obnoviť bezpečnosť a dať nový impulz Únii. Dodal, že Maďarsko prevezme predsedníctvo "v období plnom výziev".



Maďarský minister podčiarkol, že treba posilniť snahy o obmedzenie nelegálnej migrácie a ochranu schengenských hraníc, pričom bude potrebné eliminovať aj sieť prevádzačov.



K novej dynamike EÚ uviedol, že by k nej mohli prispieť predovšetkým krajiny strednej Európy a jej motorom by mohlo byť rozširovanie EÚ.



O prijímaní nových krajín do Únie Szijjártó povedal, že tí, ktorí si skutočne želajú rozšírenie EÚ, sú v menšine, a že väčšinu tvoria tí, ktorí ho podporujú len na papieri.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)