Szijjártó v Minsku: Maďarsko odmieta vojnovú rétoriku Európskej únie
Autor TASR
Budapešť/Minsk 10. septembra (TASR) - Maďarsko odmieta vojnovú rétoriku Európskej únie, povedal minister zahraničných vecí Péter Szijjártó v stredu v Minsku v reakcii na výročnú správu o stave Únie, ktorý predniesla v Európskom parlamente (EP) predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. S odvolaním sa na server index.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Na tlačovej konferencii po zasadnutí maďarsko-bieloruskej zmiešanej hospodárskej komisie šéf maďarskej diplomacie podotkol, že európski lídri si namiesto mieru vyberajú eskaláciu vojny, zatiaľ čo maďarská vláda je naďalej odhodlaná zostať mimo ozbrojeného konfliktu na Ukrajine.
„Maďarsko nechce, aby Európska únia bola vo vojne, a ktokoľvek, kto o tom rozpráva, môže sám zatiahnuť štáty kontinentu do vojny na Ukrajine,“ dodal Szijjártó, podľa ktorého Maďari na rozdiel od predsedníčky EK nechcú, aby bola Európa vo vojne. „Sme mimoriadne znepokojení krokmi, ktoré smerujú k eskalácii vojny,“ podčiarkol.
„Toto leto nám ukázalo, že nie je priestor na nostalgiu. V súčasnosti sa vytvárajú bojové línie pre nový svetový poriadok založený na moci. Európa musí bojovať - o svoje miesto vo svete, v ktorom mnohé veľmoci zaujímajú voči nej buď nejednoznačný postoj, alebo sú otvorene nepriateľské,“ povedala von der Leyenová.
Európa podľa jej slov musí v tejto chvíli bojovať za svoju nezávislosť, zabezpečiť si vlastnú obranu a bezpečnosť a nesmie zostať paralyzovaná vnútornými rozdielmi.
