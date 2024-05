Szijjártó v Minsku: Rozširujeme hospodársku spoluprácu s Bieloruskom

Budapešť/Minsk 28. mája (TASR) - Maďarsko v súčasnosti rozširuje hospodársku spoluprácu s Bieloruskom v oblastiach, na ktoré sa nevzťahujú sankcie. Uviedol to maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó v stredu na Facebooku počas pracovnej návštevy v Minsku, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Brusel veľmi pokazil reakciu na vojnu: Treba si konečne uvedomiť, že sankcie nefungujú. Preto je naša pozícia jasná, čím menej sankcií, tým viac spolupráce," napísal Szijjártó.



"Na dnešnom zasadnutí spoločného hospodárskeho výboru podpíšeme dohodu o jadrovej spolupráci a absolvujeme aj 92 medzipodnikových stretnutí. Posilňujeme spoluprácu v agrárnom priemysle," dodal šéf maďarskej diplomacie s poznámkou týkajúcou sa farmaceutickej spolupráce, že v bieloruských lekárňach je prístupných už 95 maďarských liekov.



Szijjártó a jeho bieloruský rezortný partner Siarhej Alejnik spoločne predsedajú 12. schôdzi bielorusko-maďarského medzivládneho výboru pre hospodársku spoluprácu, kde sa má diskutovať o obchodných, ekonomických a investičných otázkach. Medzi témy diskusií patrí spolupráca v oblasti energetiky, poľnohospodárstva, priemyselnej spolupráce, zdravotníctva, farmaceutického priemyslu, stavebníctva, športu, cestovného ruchu, školstva a vedy, uviedol v utorok bieloruský rezort diplomacie.



Szijjártó už vo februári minulého roka navštívil bieloruské hlavné mesto s tým, že "komunikačné kanály musia zostať otvorené". Naposledy cestoval do Bieloruska 26. októbra 2023, aby hovoril o dôležitosti mieru na Euroázijskej bezpečnostnej konferencii.



Denník Népszava v utorok pripomenul, že Bielorusko hrá úlohu "oddaného spojenca a tichého partnera" Ruska vo vojne proti Ukrajine. Hoci sa Bielorusi ešte nezapojili do bojov s vlastnými jednotkami, v krajine sú rozmiestnené tisícky ruských vojakov. Časť z nich sa odtiaľ 24. februára 2022 zapojila do invázie na Ukrajinu. Vďaka tomu tiež Putinov režim umiestnil na území krajiny taktické jadrové zbrane, uviedol maďarský denník.