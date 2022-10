Szijjártó v Moskve: Maďarsko sa nevzdáva nádeje na mier

Budapešť/Moskva 13. októbra (TASR) - Západ a Rusko by mali spolu hovoriť, nemali by nechať zaniknúť komunikačné kanály, pretože tým sa vzdajú v súčasnej zúfalej situácii aj nádeje na mier. Podľa agentúry MTI to vyhlásil vo štvrtok v Moskve šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR.



Minister v rámci panelovej diskusie na Týždni ruskej energie povedal, že na tomto podujatí sa zúčastňuje ako jediný minister zahraničných vecí členského štátu Európskej únie a NATO, čo je teraz považované za mimoriadnu udalosť. Zdôraznil však, že Maďarsko sa nevzdáva nádeje a modlí sa za čo najrýchlejší mier vo svojom susedstve.



"Situácia je hrozná, ľudia umierajú a trpia, ceny prudko rastú, inflácia dosiahla rekordné úrovne, čelíme prvej všeobecnej globálnej kríze dodávok energie,“ zdôraznil a dodal, že jediným riešením tejto situácie je mier.



Szijjártó podčiarkol, že Maďarsko od začiatku odsudzuje vojnu a požaduje prímerie a mierové rokovania.



Na podujatí, ktoré sa zaoberá súčasnosťou a budúcnosťou globálnych energetických trendov šéf maďarskej diplomacie zdôraznil, že Budapešť vníma energetickú spoluprácu pragmaticky, a nie v politickej či ideologickej rovine.



Szijjártó kritizoval sankcie Európskej únie voči Rusku v reakcii na vojnu na Ukrajine a zopakoval, že jediným riešením situácie je dosiahnuť mier.



Maďarský minister pricestoval do ruského hlavného mesta v stredu, keď rokoval so šéfom ruskej štátnej plynárenskej spoločnosti Gazprom Alexejom Millerom. Vo štvrtok sa stretne ešte s predstaviteľmi ruskej vlády a štátnej korporácie pre jadrovú energetiku Rosatom, píše MTI.