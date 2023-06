Szijjártó v Petrohrade: Zásobovanie energiou nie je politický problém

Budapešť/Petrohrad 15. júna (TASR) - Po úspešnom ukončení prác ročnej údržby bola obnovená preprava ruského zemného plynu do Maďarska cez plynovod Turecký prúd. Oznámil to vo štvrtok v ruskom Petrohrade minister zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Péter Szijjártó, ktorý zdôraznil, že otázka energie nie je politickým problémom, informuje spravodajca TASR s odvolaním sa na agentúru MTI.



Szijjártó na petrohradskom medzinárodnom ekonomickom fóre povedal, že by bolo načase, keby všetci konečne pochopili, že "otázka zásobovania energiou nie je ideologickým, dokonca ani politickým problémom, ale otázkou tvrdej fyzickej reality".



"Ak sa odstrihneme od ruských zdrojov, potom by sa zásobovanie energiou Maďarska stalo fyzicky nemožným, preto je stále v našom záujme zachovať rozumnú energetickú spoluprácu s Ruskom," podčiarkol šéf maďarskej diplomacie a poznamenal, že to nezakazujú európske sankcie.



Maďarský minister bude v Petrohrade rokovať s ruským ministrom priemyslu a obchodu Denisom Manturovom a generálnym riaditeľom ruskej štátnej agentúry Rosatom Alexejom Lichačevom.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)