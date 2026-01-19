< sekcia Zahraničie
Szijjártó v Prahe: ČR a Maďarsko čaká skvelé obdobie spolupráce
Čo sa týka postoju k situácii Grónska, Česko by podľa Macinku mohlo ponúknuť Dánsku pomoc z pozície krajiny, ktorá má podľa jeho slov nadštandardné vzťahy so Spojenými štátmi.
Autor TASR
Praha 19. januára (TASR) - Česko a Maďarsko čaká podľa maďarského ministra zahraničných vecí Pétera Szijjártóa skvelé obdobie spolupráce, ktorú sú obe krajiny pripravené priviesť na najvyššiu úroveň. Vyhlásil to v pondelok po rokovaní so šéfom českej diplomacie Petrom Macinkom v Prahe. Macinka dodal, že Česko na Rade EÚ pre zahraničné veci posilní pomer hlasov, ktoré majú na niektoré otázky iný názor, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Čaká nás skvelé obdobie, čo sa týka spolupráce Maďarska a ČR a sme pripravení ju doviesť na najvyššiu úroveň. Je príjemné zistiť, že tento úmysel je teraz spoločný,“ povedal Szijjártó.
Macinka podotkol, že šéf maďarskej diplomacie je vôbec prvým ministrom, ktorého vo funkcii ministra zahraničných vecí v Černínskom paláci prijal. Dodal, že sa o niekoľko dní stretnú aj v Bruseli na Rade EÚ pre zahraničné veci. „Myslím si, že ČR na tomto fóre posilní pomer ľudí, ktorí majú na niektoré veci trošku iný názor,“ vyhlásil Macinka.
Ministri podľa jeho slov v pondelok hovorili o spoločných postojoch ohľadom energetiky či toho, ako čeliť masovej migrácii alebo čo urobiť s Vyšehradskou štvorkou (V4), aby lepšie fungovala. Szijjártó opakovane označil výsledok parlamentných volieb v ČR za víťazstvo českých Patriotov, ktoré podľa neho umožní spoluprácu vo V4 oživiť.
Šéf maďarskej diplomacie v Prahe rokoval tiež s českým premiérom Andrejom Babišom, ministrom priemyslu a obchodu Karlom Havlíčkom a predsedom Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Tomiom Okamurom. „S radosťou konštatujem, že obe vlády - ako maďarská, tak česká - majú zhodné názory v základných otázkach. Spoločne hovoríme nie vojne, migrácii aj genderovým zásadám a je pre nás zásadné, že aj v budúcnosti budeme na môcť na týchto otázkach spolupracovať,“ dodal maďarský minister.
Ministri sa na tlačovej konferencii vyjadrili aj k takzvanej Rade mieru, ktorej vznik avizoval americký prezident Donald Trump. Rada je súčasťou jeho mierového plánu pre Pásmo Gazy. Česko podľa slov Macinku zatiaľ nedostalo pozvanie, aby sa stalo jej členom, takže k nej nemá oficiálne stanovisko. „Druhá vec je, že tá inzerovaná cena - miliarda dolárov - je pre možnosti nášho štátneho rozpočtu nemysliteľná... Takže k tomu nemám čo viac povedať než to, že ČR nedostala pozvanie do tejto rady, a preto k tomu žiaden postoj mať nemusíme,“ podotkol Macinka.
Na rozdiel od ČR, Maďarsko pozvánku do Rady dostalo a podľa slov Szijjártóa je pripravené sa stať jej členom. „Veľmi si vážime úsilie Donalda Trumpa o nastolenie mieru aj na Blízkom východe. Myslíme si, že jediná nádej na mier na Blízkom východe vyplýva z jeho iniciatívy... Maďarsko dostalo pozvánku, aby bolo v Rade mieru. Sme pripravení sa pripojiť a tie práce sme začali,“ dodal Szijjártó.
Čo sa týka postoju k situácii Grónska, Česko by podľa Macinku mohlo ponúknuť Dánsku pomoc z pozície krajiny, ktorá má podľa jeho slov nadštandardné vzťahy so Spojenými štátmi. Szijjártó len doplnil, že Maďarsku túto otázku považuje za bilaterálnu záležitosť dvoch krajín.
