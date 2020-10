Szijjártó v Prahe: Spolupráca V4 v boji proti koronavírusu sa posilní

Praha/Budapešť 5. októbra (TASR) - Spolupráca v boji proti novému druhu koronavírusu medzi krajinami Vyšehradskej štvorky (V4) bola úzka už na jar v čase prvej vlny epidémie, avšak v terajšej jesennej vlne sa ešte ďalej posilní, povedal v pondelok v Prahe maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó po schôdzke so svojím českým rezortným kolegom Tomášom Petříčkom.



"Zhodujeme sa v tom, že zriadime koordinačný mechanizmus, v rámci ktorého môžme zosúladiť naše kroky a vymeniť si skúsenosti," citovala slová šéfa maďarskej diplomacie agentúra MTI.



Szijjártó Petříčka informoval, že maďarská vláda aj v októbri zachová septembrové nariadenie, podľa ktorého českí občania, ako aj občania ďalších krajín V4 - Poľska a Slovenska -, ktorí si zaplatili pobyt v Maďarsku, môžu pricestovať.



Maďarsko v rámci opatrení na ochranu pred šírením nového druhu koronavírusu uzatvorilo 1. septembra na jeden mesiac svoje vnútroschengenské hranice; následne kontroly na týchto hraniciach predĺžilo o ďalší mesiac s platnosťou do 1. novembra.



Kabinet súčasne rozhodol, že občania krajín V4 môžu v prípade vopred objednaného ubytovania v Maďarsku aj naďalej cestovať do tejto krajiny s negatívnym PCR testom bez povinnosti absolvovania karantény, píše MTI.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)