Szijjártó v Rige: Maďarsko bude opäť chrániť vzdušný priestor Pobaltia

Budapešť/Riga 10. januára (TASR) - Maďarsko sa v roku 2022 opäť bude podieľať na ochrane vzdušného priestoru krajín Pobaltia. Podľa agentúry MTI to v piatok v Rige vyhlásil maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó po schôdzke s lotyšským rezortným partnerom Edgarsom Rinkévičsom.



Maďarské bojové lietadlá ochraňovali vlani pobaltský vzdušný priestor štyri mesiace v rámci programu Baltic Air Policing pod vedením NATO spolu so Španielskom a Britániou. Od roku 2015 to bola už druhá pobaltská misia maďarského vojenského letectva.



Szijjártó oznámil, že Maďarsko podalo prihlášku na členstvo v Centre pre strategickú komunikáciu NATO (StratCom) v Rige.



Ministri zahraničných vecí sa zhodli na tom, že podporujú ďalšie rozširovanie Európskej únie a že považujú za chybu, že Únia v uplynulom období neprijala rozhodnutia týkajúce sa prijatia krajín západného Balkánu.



Kohézne fondy EÚ chcú Maďarsko i Lotyšsko zachovať a tieto krajiny nebudú súhlasiť so žiadnymi subjektívnymi podmienkami na rozdeľovanie únijných zdrojov, uzavrel Szijjártó.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)