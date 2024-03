Szijjártó v Rusku: Ideológia nemá nič spoločné s dodávkami energií

Budapešť/Soči 25. marca (TASR) - Je dôležité, aby oblasť atómovej energetiky bola aj naďalej oblasťou normálnej medzinárodnej spolupráce, ako to možno vidieť aj v prípade rozšírenia juhomaďarskej atómovej elektrárne Paks. Povedal to v pondelok v ruskom meste Soči maďarský minister zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Péter Szijjártó. S odvolaním sa na server magyarnemzet.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Šéf maďarskej diplomacie na plenárnom zasadnutí medzinárodného fóra Atomexpo označil za vážny problém, že problematiku energetiky stále charakterizujú ideologické debaty.



"Kým infraštruktúra určuje energetickú spoluprácu, ideológia nemá nič spoločné s dodávkami energií," povedal Szijjártó.



Maďarsko podľa jeho slov nie je závislé od tranzitu plynu cez Ukrajinu, ruský transport plynu zabezpečuje cez plynovod Turecký prúd, pričom Maďarsko podporuje zvýšenie prepravy cez Turecký prúd.



Minister vo svojom prejave ostro kritizoval pokrytectvo v tejto oblasti a pripomenul, že hlavným dodávateľom projektu rozšírenia Paksu je ruský Rosatom, no súčasťou projektu sú aj americkí, nemeckí, francúzski, švajčiarski, rakúski a švédski subdodávatelia.



"Svedčí to o tom, že minimálne v oblasti atómovej energetiky tí, ktorí rozhodujú na úrovni podnikov, ešte nestratili zdravý rozum. Dúfam, že to tak aj zostane," dodal Szijjártó.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)