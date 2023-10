Szijjártó: EÚ by mala udeliť Gruzínsku štatút kandidátskej krajiny

Budapešť/Tbilisi 12. októbra (TASR) - Európska únia by mala čo najskôr udeliť Gruzínsku štatút kandidátskej krajiny. Počas návštevy Tbilisi to vo štvrtok vyhlásil maďarský minister zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Šéf maďarskej diplomacie počas prvého spoločného rokovania vlád Maďarska a Gruzínska tvrdil, že EÚ je v súčasnosti v zlom stave, preto by bolo potrebné urýchliť jej rozširovanie, aby získala novú dynamiku.



"Gruzínsko nie je v horšom stave ako Ukrajina alebo dokonca Moldavsko, preto si tiež zaslúži štatút kandidáta na členstvo. Maďarsko ho preto bude aj naďalej podporovať," podčiarkol podľa agentúry MTI Szijjártó.



Z hľadiska budúcnosti európskej energetickej bezpečnosti je podľa neho mimoriadne dôležitá aj spolupráca s Gruzínskom.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)