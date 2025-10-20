Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 20. október 2025Meniny má Vendelín
< sekcia Zahraničie

Maďarský minister Szijjártó v utorok navštívi Washington

.
Na archívnej snímke Péter Szijjártó. Foto: TASR - Jakub Kotian

Szijjártó svoju pracovnú návštevu Spojených štátov oznámil po skončení zasadnutia Rady Európskej únie pre zahraničné veci v Luxemburgu.

Autor TASR
Luxemburg 20. októbra (TASR) - Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó v pondelok na tlačovej besede oznámil, že v utorok navštívi Washington. Neuviedol program svojej cesty, ani s kým sa v Spojených štátoch stretne, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.

Americký prezident Donald Trump ešte vo štvrtok vyhlásil, že sa v Budapešti čoskoro stretne s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine. Na tému ďalšieho bilaterálneho summitu oboch prezidentov spolu v pondelok telefonovali aj ich ministri zahraničných vecí Marco Rubio a Sergej Lavrov.

Szijjártó svoju pracovnú návštevu Spojených štátov oznámil po skončení zasadnutia Rady Európskej únie pre zahraničné veci v Luxemburgu. Ministri zahraničných vecí EÚ na nej rokovali o situácii na Ukrajine, Blízkom východe a podľa maďarského ministra aj o stretnutí Trumpa s Putinom.
.

Neprehliadnite

Fico: Konsolidácia bude mať v nasledujúcich rokoch inú podobu

HRABKO: Premiér spomínal predčasné voľby kvôli hlasovaniu o rozpočte

LESŇÁK: Masáž vplýva na fyzické zdravie a pomáha odbúravať stres

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Október nás ešte prekvapí