Maďarský minister Szijjártó v utorok navštívi Washington
Szijjártó svoju pracovnú návštevu Spojených štátov oznámil po skončení zasadnutia Rady Európskej únie pre zahraničné veci v Luxemburgu.
Autor TASR
Luxemburg 20. októbra (TASR) - Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó v pondelok na tlačovej besede oznámil, že v utorok navštívi Washington. Neuviedol program svojej cesty, ani s kým sa v Spojených štátoch stretne, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.
Americký prezident Donald Trump ešte vo štvrtok vyhlásil, že sa v Budapešti čoskoro stretne s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine. Na tému ďalšieho bilaterálneho summitu oboch prezidentov spolu v pondelok telefonovali aj ich ministri zahraničných vecí Marco Rubio a Sergej Lavrov.
Szijjártó svoju pracovnú návštevu Spojených štátov oznámil po skončení zasadnutia Rady Európskej únie pre zahraničné veci v Luxemburgu. Ministri zahraničných vecí EÚ na nej rokovali o situácii na Ukrajine, Blízkom východe a podľa maďarského ministra aj o stretnutí Trumpa s Putinom.
