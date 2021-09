Šéf maďarskej diplomacie: Maďarsko už neprijme viac Afgancov

Budapešť/Chiva 16. septembra (TASR) - Maďarsko popri už evakuovaných občanoch Afganistanu, ktorí spolupracovali s maďarskými vojakmi, nie je ochotné prijať žiadnych ďalších. Podľa agentúry MTI to vyhlásil vo štvrtok v uzbeckom meste šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó, ktorý sa stretol s uzbeckým a tureckým rezortným partnerom.



"V stredoázijskom regióne vládne konsenzus v tom, že krízu v Afganistane treba riešiť v rámci Afganistanu," cituje MTI Szijjártóa.



Maďarský minister dodal, že krajiny Turkickej rady, ktorej členmi sú Azerbajdžan, Kazachstan, Kirgizsko a Turecko, sú v priamom, prípadne nepriamom susedstve Afganistanu, pričom sčasti ležia na migračnej trase smerujúcej do Európy.



Maďarsko, ktoré má štatút pozorovateľskej krajiny Turkickej rady, podľa Szijjártóa evakuovalo všetkých Afgancov, ktorí pomáhali Maďarsku, čím splnilo svoje morálne povinnosti. Ďalších z prípadnej migračnej vlny smerujúcej z tejto juhoázijskej krajiny do Európy už nemieni prijať, a túto otázku považuje za uzatvorenú.



"Spolu s krajinami tohto regiónu presadzujeme, aby výzva vzniknutá v Afganistane bola riešená v Afganistane," povedal šéf maďarskej diplomacie a Bruselu i vodcom západoeurópskych krajín v tejto súvislosti odkázal, aby sa vyhli nezodpovedným vyhláseniam, ktoré by spustili ďalšiu migračnú vlnu.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)