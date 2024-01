Szijjártó v Užhorode s Kulebom pripravuje schôdzku Orbána so Zelenským

Budapešť 29. januára (TASR) - Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó odcestoval v pondelok do ukrajinského Užhorodu, kde spolu so šéfom ukrajinskej diplomacie Dmytrom Kulebom budú pripravovať nadchádzajúcu schôdzku maďarského premiéra Viktora Orbána s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. S odvolaním sa na internetové vydanie denníka Népszava o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Osobná ochrana Szijjártóa bola podľa denníka posilnená na vyššiu úroveň po tom, čo sa mu z Ukrajiny vyhrážali smrťou. V elektronickej pošte zaslanej 23. januára veľvyslanectvu Maďarska v Kyjeve v ukrajinčine ministrovi vyhrážali, že ak pocestuje na Ukrajinu, spáchajú voči nemu atentát.



Maďarský minister sa so svojim ukrajinským rezortným partnerom prvýkrát od vypuknutia vojny na Ukrajine stretol vlani v decembri.



Šéf maďarského rezortu pred odletom vrtuľníkom do Užhorodu uviedol, že chce zlepšiť spoluprácu medzi Ukrajinou a Maďarskom a urobí všetko pre to, aby komunita Maďarov žijúcich v Zakarpatskej oblasti získala späť svoje pôvodné menšinové práva.







(spravodajca TASR Ladislav Vallach)