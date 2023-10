Szijjártó v Ženeve: Bolo by potrebné rozlišovať utečencov od migrantov

Budapešť/Ženeva 9. októbra (TASR) - Medzinárodné spoločenstvo by malo konečne jasne rozlišovať utečencov od migrantov, pomohlo by to vyriešiť celosvetovú imigračnú krízu. Vyhlásil to v pondelok v Ženeve na pôde Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Podľa vyhlásenia maďarskej diplomacie Szijjártó na rokovaní výkonného výboru ÚNHCR zdôraznil, že Maďarsko čelí dvojitej bezpečnostnej výzve. Z východu to je vojna zúriaca v susednej Ukrajine so všetkými jej následkami a z juhu neustále rastúci tlak ilegálnej migrácie.



Maďarskej minister pripomenul, že v zmysle medzinárodného práva, ak je niekto nútený utiecť, má právo dočasne zostať v prvej bezpečnej krajine, avšak nemá právo prejsť viacerými takýmito štátmi, až kým nepríde do krajiny, ktorú si zvolil.



Dianie na južných hraniciach Maďarska označil Szijjártó za "škandalózne", pretože tí, ktorí tam prichádzajú, už prešli viacerými bezpečnými krajinami v rozpore s medzinárodným právom, takže ich nemožno považovať ani za utečencov. Okrem toho chcú ilegálne prekročiť maďarské hranice, čo je podľa jeho slov trestným činom.



"Každého, kto príde z ďaleka a naruší našu hranicu, považujeme prirodzene za ilegálneho imigranta," povedal minister a pripomenul, že minulý rok zaregistrovali v Maďarsku 275.000 pokusov o ilegálne prekročenie hraníc a v tomto roku zatiaľ 150.000.



Podľa jeho slov migranti a prevádzači sa už vyzbrojili automatickými zbraňami a vo viacerých prípadoch strieľali nielen proti sebe, ale zaútočili aj na príslušníkov maďarskej pohraničnej stráže.



Maďarský minister vyjadril názor, že v Európe sú vlny prisťahovalcov väčšinou motivované opatreniami, ktoré povzbudzujú cudzincov, aby opustili svoju vlasť, z čoho však profitujú prevádzači.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)