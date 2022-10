Szijjártó varoval pred posilnením migrácie a terorizmu vplyvom vojny

Budapešť 20. októbra (TASR) - V dôsledku celosvetovej potravinovej krízy spôsobenej vojnou na Ukrajine sa môžu spustiť nové migračné vlny, ktoré vyhovujú teroristickým organizáciám, pretože páchatelia sa môžu ľahko skryť v dave migrantov. Podľa agentúry MTI to vyhlásil vo štvrtok v Budapešti šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR.



Minister na schôdzke pracovnej skupiny celosvetovej koalície proti teroristickej organizácii Islamský štát (IS), zaoberajúcej sa zahraničnými bojovníkmi, povedal, že medzinárodnú pozornosť teraz púta vojna na Ukrajine, avšak netreba zabúdať ani na už existujúce bezpečnostné výzvy, ktoré vôbec nestratili na váhe ani na intenzite.



Szijjártó podotkol, že na južnej hranici Maďarska v tomto roku zabránili 215.000 pokusom o ilegálne prekročenie hraníc, trestne stíhajú v Maďarsku 1500 prevádzačov a počet migrantov prichádzajúcich trasou západného Balkánu je už porovnateľný s rokom 2015, keď vypukla migračná kríza.



Podľa jeho slov prichádzajúci migranti páchajú násilie a sú agresívni a ozbrojení. "Strieľajú po sebe a ohrozujú aj políciu a vojakov chrániacich maďarské hranice," zdôraznil šéf maďarskej diplomacie.



Maďarsko do globálnej koalície proti IS, v ktorej je zoskupených 80 krajín sveta, vstúpilo už pri jej vzniku v roku 2014. Pracovná skupina zaoberajúca sa zahraničnými bojovníkmi Islamského štátu má 44 členov a stretáva sa štyrikrát ročne, tentoraz rokovala v Budapešti.