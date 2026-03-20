Szijjártó: Viceprezident USA J. D. Vance navštívi Maďarsko

Na snímke maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. Foto: TASR- Ladislav Vallach

„Myslím si, že z vynikajúcich maďarsko-amerických vzťahov vyplýva, že z času na čas dochádza k osobným návštevám,“ dodal šéf maďarskej diplomacie.

Autor TASR
Budapešť 20. marca (TASR) - Viceprezident USA J. D. Vance by mal začiatkom apríla navštíviť Budapešť. Podľa servera index.hu to v piatok potvrdil maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Myslím si, že z vynikajúcich maďarsko-amerických vzťahov vyplýva, že z času na čas dochádza k osobným návštevám,“ dodal šéf maďarskej diplomacie.

Premiér sa s (prezidentom USA) Donaldom Trumpom osobne stretol vlani v novembri, potom tu bol minister zahraničných vecí a potom sme tam boli opäť s premiérom, na Rade mieru,“ pripomenul Szijjártó.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Neprehliadnite

Premiér: EÚ by mala podporiť tok ropy cez Družbu, lebo hrozí ropný šok

Brutálny útok v obchode: V Trebišove je zranená jedna osoba

Komentár J. Hrabka: Zmena pomerov

ŠIPOŠ: Obyčajní ľudia v práci piť nesmú, 150 vyvolených poslancov môže