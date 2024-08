Szijjártó: Vízový systém pre Rusov a Bielorusov nie je hrozbu pre EÚ

Budapešť 19. augusta (TASR) - Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó v nedeľu odmietol, že by nové pravidlá uľahčujúce vstup pre hosťujúcich pracovníkov s takzvanou národnou kartou z Ruska a Bieloruska predstavovali riziko pre Európsku úniu. TASR informuje podľa agentúr DPA a MTI.



Pracovníci z týchto dvoch krajín "budú naďalej podliehať komplexným kontrolám pri vstupe a pobyte v Maďarsku," napísal Szijjártó na sociálnej sieti Facebook.



Maďarské predpisy o vstupe pre hosťujúcich pracovníkov sa predtým istý čas vzťahovali len na Ukrajincov a Srbov, píše DPA. V júli boli rozšírené na Rusov a Bielorusov.



Viacero krajín i eurokomisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová vyjadrili v reakcii znepokojenie. Maďarsko podľa Johanssonovej musí zabezpečiť, aby sa Rusom so špionážnou minulosťou zabránilo v cestovaní do EÚ prostredníctvom príslušných kontrol.



Szijjártó uviedol, že Budapešť sa stala terčom lživej kampane ministrov zahraničných vecí, najmä zo severnej Európy a pobaltských štátov.



Maďarský parlament vlani v decembri schválil novelu pravidiel pre vstup a pobyt občanov z krajín mimo EÚ. Vláda zriadila takzvanú "národnú kartu", ktorá umožňuje cudzincom zdržiavať sa v Maďarsku nad 90 dní, maximálne však dva roky. Pre občanov Ruska a Bieloruska je takáto karta k dispozícii od 8. júla tohto roka v prípade, že majú predpísanú odbornú kvalifikáciu, uviedol server telex.hu.



Maďarský premiér Viktor Orbán udržiava dobré vzťahy s Moskvou od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu z roka 2022. Orbán v júli tohto roka odcestoval do Moskvy na stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, pripomína DPA.