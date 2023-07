Szijjártó: Vláda nemusí rokovať o vstupe Švédska do NATO, podporuje ho

Budapešť 14. júla (TASR) - Maďarská vláda nemusí rokovať o postoji k vstupu Švédska do NATO, pretože je jasné, že ho podporuje. Uviedol to v reakcii na otázku servera atv.hu šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó počas výjazdového rokovania kabinetu v západomaďarskej Sopronbánfalve. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



Server sa Szijjártóa spýtal na to, či o tejto otázke rokoval kabinet a či ratifikácia švédskeho vstupu do NATO v maďarskom parlamente prebehne v lete alebo až na jeseň. "Ani turecký ratifikačný proces sa neskončí zajtra," reagoval Szijjártó, podľa ktorého platí dávnejšie vyjadrenie vlády, podľa ktorého Maďarsko nebude poslednou krajinou, ktorá ratifikuje tento krok.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan na tohtotýždňovom summite NATO vo Vilniuse podpísal protokol o schválení vstupu Švédska do Aliancie, no turecká hlava štátu za to očakáva splnenie záväzkov zo strany USA, EÚ a Švédska. Erdogan neskôr dodal, že turecký parlament neratifikuje vstup Švédska do NATO skôr než v októbri, pretože po prázdninách bude vraj musieť prerokovať množstvo zákonov.