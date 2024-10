Szijjártó: Maďarsko sleduje novelizáciu slovenského jazykového zákona

Budapešť 17. októbra (TASR) - Maďarská vláda pozorne sleduje možnú novelizáciu slovenského jazykového zákona a očakáva, že nedôjde k oslabeniu práv menšín. Podľa agentúry MTI to vo štvrtok uviedol maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Šéf rezortu na schôdzke zahraničného výboru parlamentu v odpovedi na poslaneckú otázku o možnej novelizácii slovenského jazykového zákona uviedol, že na Slovensku zatiaľ neexistuje oficiálny vládny návrh novely jazykového zákona, prebiehajú však prípravné práce.



"Preto je zrejme našou povinnosťou tento proces čo najdôkladnejšie sledovať a dať našim slovenským priateľom jasne najavo, že očakávame, že na Slovensku nedôjde k žiadnemu oslabeniu práv menšín," zdôraznil.



Spolupráca so súčasnou slovenskou vládou je podľa Szijjártóa výborná, strany vnímajú podobne vážne výzvy, ktorým svet čelí, čo vytvára príležitosť na úprimný dialóg aj v tých najťažších otázkach. "V maďarsko-slovenských vzťahoch existujú problematické záležitosti, to nikto nikdy nepoprel. Vždy som tvrdil, že zodpovedné je otvárať tieto zložité témy vtedy, ak vidíme možnosť ich uzavretia," dodal šéf maďarskej diplomacie.



Ministerstvo kultúry SR argumentuje, že potreba novelizovať jazykový zákon vyplynula z aplikačnej praxe. Cieľom by malo byť upevnenie postavenia štátneho jazyka či zabezpečenie účinného štátneho dohľadu. Tvrdí, že niektoré ustanovenia zákona boli doteraz opakovane porušované tými istými osobami, čo bolo spôsobené nízkymi sadzbami pokút a obmedzenými kompetenciami orgánu dohľadu.



Zámer novelizovať jazykový zákon v stredu kritizovali predstavitelia opozičnej SaS aj predseda mimoparlamentnej strany Maďarské fórum Zsolt Simon. Vyhlásili, že návrh je namierený proti maďarskej menšine, a obávajú sa pokutovania fyzických osôb.