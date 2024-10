Szijjártó: Vstup Ukrajiny do NATO by viedol k tretej svetovej vojne

Budapešť 8. októbra (TASR) - Keby Ukrajina vstúpila do Severoatlantickej aliancie, malo by to vážne dôsledky na globálnej úrovni a viedlo by to k vypuknutiu tretej svetovej vojny pre článok o kolektívnej obrane. Podľa servera index.hu to vyhlásil v utorok maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Myslím si, že nikto, kto o tejto veci uvažuje s rozumom, nechce riskovať takúto hrozbu. Takže maďarský postoj je jasný: prijatie Ukrajiny do NATO nie je možné," povedal minister.



Szijjártó dodal, že väčšina ministrov zahraničných vecí členských štátov NATO zastáva tento postoj počas rokovaní za zatvorenými dverami.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)