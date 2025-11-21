< sekcia Zahraničie
Szijjártó: Výnimka pre Maďarsko z amerických sankcií nadobúda platnosť
Vyplýva z dohody uzatvorenej pred dvoma týždňami medzi maďarským premiérom Viktorom Orbánom a americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
Autor TASR
Budapešť/Brusel 21. novembra (TASR) - Americké obmedzenia na nákup ruskej ropy v piatok nadobúdajú platnosť, avšak na Maďarsko sa nevzťahujú. Podľa servera index.hu to v piatok v Bruseli uviedol maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. Pripomenul, že to vyplýva z dohody uzatvorenej pred dvoma týždňami medzi maďarským premiérom Viktorom Orbánom a americkým prezidentom Donaldom Trumpom, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Americké sankcie voči ruskému energetickému sektoru nadobúdajú platnosť dnes, ale súčasne s nimi nadobúda platnosť aj maďarská výnimka, ktorá bola nedávno dohodnutá vo Washingtone,“ povedal Szijjártó.
„Naši americkí partneri nás informovali, že americké opatrenia, ktoré Maďarsku udeľujú výnimku z uvalených sankcií na nákup ropy, samozrejme nadobudnú účinnosť od dnešného dňa,“ podčiarkol maďarský minister.
Szijjártó k nedávnemu vyhláseniu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o zastavení dodávok ropy do Maďarska v budúcnosti poznamenal, že ak o tom ukrajinský prezident uvažuje, mal by vziať do úvahy dovoz elektriny na Ukrajinu. Podľa jeho slov v októbri pochádzalo 51 percent dodávok z Maďarska. „Minulý mesiac prišlo na Ukrajinu z Maďarska viac elektriny ako zo všetkých ostatných krajín dohromady. To znamená, že Maďarsko je nevyhnutné pre bezpečnosť dodávok energie na Ukrajinu,“ dodal.
Maďari rešpektujú všetky pravidlá, ktoré sa na nich vzťahujú a Maďarsko bude naďalej zohrávať dôležitú úlohu pri zabezpečovaní dodávok energie pre ukrajinské rodiny, ukrajinský ľud, ukrajinské domácnosti a ukrajinskú ekonomiku, uzavrel Szijjártó.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
„Americké sankcie voči ruskému energetickému sektoru nadobúdajú platnosť dnes, ale súčasne s nimi nadobúda platnosť aj maďarská výnimka, ktorá bola nedávno dohodnutá vo Washingtone,“ povedal Szijjártó.
„Naši americkí partneri nás informovali, že americké opatrenia, ktoré Maďarsku udeľujú výnimku z uvalených sankcií na nákup ropy, samozrejme nadobudnú účinnosť od dnešného dňa,“ podčiarkol maďarský minister.
Szijjártó k nedávnemu vyhláseniu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o zastavení dodávok ropy do Maďarska v budúcnosti poznamenal, že ak o tom ukrajinský prezident uvažuje, mal by vziať do úvahy dovoz elektriny na Ukrajinu. Podľa jeho slov v októbri pochádzalo 51 percent dodávok z Maďarska. „Minulý mesiac prišlo na Ukrajinu z Maďarska viac elektriny ako zo všetkých ostatných krajín dohromady. To znamená, že Maďarsko je nevyhnutné pre bezpečnosť dodávok energie na Ukrajinu,“ dodal.
Maďari rešpektujú všetky pravidlá, ktoré sa na nich vzťahujú a Maďarsko bude naďalej zohrávať dôležitú úlohu pri zabezpečovaní dodávok energie pre ukrajinské rodiny, ukrajinský ľud, ukrajinské domácnosti a ukrajinskú ekonomiku, uzavrel Szijjártó.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)