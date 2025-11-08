< sekcia Zahraničie
Szijjártó: Výnimka zo sankcií USA na ruské energie je neobmedzená
Maďarsko sa medzitým zaviazalo nakúpiť skvapalnený zemný plyn z USA v hodnote približne 600 miliónov dolárov.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Budapešť 8. novembra (TASR) - Maďarsko od Spojených štátov v piatok vo Washingtone dostalo na nákup ruskej ropy a zemného plynu výnimku, ktorá nie je časovo obmedzená. Vyhlásil to vo videu zverejnenom v sobotu na Facebooku maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó v reakcii na mediálne správy tvrdiace, že ide o výnimku platnú iba jeden rok. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.
„Dostali sme neobmedzenú výnimku z amerických sankcií na dovoz ruskej ropy a zemného plynu,“ zopakoval Szijjártó piatkové vyhlásenie maďarského premiéra Viktora Orbána po rokovaní s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
„Každý, kto tvrdí opak, nebol na rokovaní,“ podčiarkol šéf maďarskej diplomacie a dodal, že je oveľa jednoduchšie opýtať sa tých, ktorí na rokovaniach boli.
Pre agentúru AFP predstaviteľ Bieleho domu po rokovaniach Orbána s Trumpom uviedol, že Spojené štáty v piatok poskytli Maďarsku výnimku zo sankcií na nákup ruskej ropy a plynu na jeden rok.
Tlačová agentúra MTI pôvodne informovala, že Budapešť získa časovo neobmedzenú výnimku z amerických sankcií.
Maďarsko sa medzitým zaviazalo nakúpiť skvapalnený zemný plyn z USA v hodnote približne 600 miliónov dolárov, uviedol pre AFP po stretnutí lídrov v Bielom dome americký predstaviteľ pod podmienkou zachovania anonymity.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
„Dostali sme neobmedzenú výnimku z amerických sankcií na dovoz ruskej ropy a zemného plynu,“ zopakoval Szijjártó piatkové vyhlásenie maďarského premiéra Viktora Orbána po rokovaní s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
„Každý, kto tvrdí opak, nebol na rokovaní,“ podčiarkol šéf maďarskej diplomacie a dodal, že je oveľa jednoduchšie opýtať sa tých, ktorí na rokovaniach boli.
Pre agentúru AFP predstaviteľ Bieleho domu po rokovaniach Orbána s Trumpom uviedol, že Spojené štáty v piatok poskytli Maďarsku výnimku zo sankcií na nákup ruskej ropy a plynu na jeden rok.
Tlačová agentúra MTI pôvodne informovala, že Budapešť získa časovo neobmedzenú výnimku z amerických sankcií.
Maďarsko sa medzitým zaviazalo nakúpiť skvapalnený zemný plyn z USA v hodnote približne 600 miliónov dolárov, uviedol pre AFP po stretnutí lídrov v Bielom dome americký predstaviteľ pod podmienkou zachovania anonymity.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)