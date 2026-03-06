< sekcia Zahraničie
Szijjártó vystúpil na proteste proti vydieraniu ropovodom Družba
Autor TASR
Budapešť 6. marca (TASR) - Os Brusel-Berlín-Kyjev chce zatiahnuť Ukrajinu do Európskej únie, chce dať Ukrajine peniaze Maďarov a zatiahnuť Maďarsko do vojny, uviedol v piatok šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó na proteste občianskej iniciatívy Hnutie národného odporu (Nemzeti Ellenállás Mozgalom) pred sídlom veľvyslanectva Ukrajiny v Budapešti. S odvolaním sa na server index.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti
Minister zdôraznil, že Brusel posiela Ukrajine viac peňazí, než dokáže Ukrajina vygenerovať v čase mieru. „Dlhujú však vysvetlenie, prečo pašujú cez Maďarsko 900 miliónov eur. Že by to boli peniaze ukrajinskej mafie?“ položil otázku Szijjártó, podľa ktorého na to musia Kyjev a Brusel okamžite odpovedať. Ako dodal, Budapešť žiada, aby prestali zasahovať do nadchádzajúcich parlamentných volieb.
Cieľom zhromaždenia je „protestovať proti ukrajinskému vydieraniu Maďarska blokovaním ropovodu Družba.“
Server pripomína, že Szijjártó sa pred dvoma dňami stretol v Moskve s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.
Účastníci okrem odstavenia ropovodu Družba protestovali aj proti výrokom ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na adresu maďarského premiéra Viktora Orbána.
Hnutie, ktoré protest zorganizovalo, sa zameriava na kampaň proti vplyvu Európskej únie, na kritiku imigrácie a opozičných politikov v Maďarsku, a to predovšetkým na Pétera Magyara a jeho strany TISZA.
Ropa z Ruska neprúdi cez Družbu do Maďarska a na Slovensko od 27. januára. Podľa Kyjeva je dôvodom ruský útok na zariadenie ropovodu. Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán a slovenský premiér Robert Fico podozrievajú Ukrajinu z toho, že dodávky stále neobnovila zámerne. Kyjev to odmieta a tvrdí, že pracuje na oprave poškodenej infraštruktúry.
Ukrajinský prezident vo štvrtok vyjadril nádej, že Orbán prestane blokovať finančnú podporu určenú Ukrajine, v opačnom prípade „poskytne ukrajinskej armáde adresu (maďarského) premiéra, aby sa s ním porozprávali“.
Národný úrad pre dane a clá (NAV) v piatok oznámil, že sedem ukrajinských občanov vrátane bývalého generála tajnej služby, ktorých zadržali vo štvrtok na maďarskom území pri preprave hotovosti a zlata dvoma obrnenými vozidlami, bude deportovaných z Maďarska.
NAV vedie trestné stíhanie pre podozrenie z prania špinavých peňazí voči prepravcom hotovosti, ktorí prišli z Ukrajiny a boli zadržaní v Maďarsku. Prepravovali 40 miliónov dolárov, 35 miliónov eur a 9 kilogramov zlata z Rakúska na Ukrajinu cez Maďarsko v dvoch obrnených nákladných autách na prepravu peňazí.
Bezpečnostní experti podľa servera penzcentrum.hu tvrdia, že išlo o úplne bežnú, legálnu bankovú zásielku. Incident mohol byť motivovaný skôr diplomatickým tlakom alebo maďarsko-ukrajinským politickým konfliktom o tranzit ruskej ropy, než skutočným trestným činom.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)