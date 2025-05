Szijjártó vyzval Brusel,aby nebránil v rokovaniach o mieri na Ukrajine

Budapešť 20. mája (TASR) - Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó vyzval Európsku úniu, aby nebránila v mierových rokovaniach o Ukrajine. Šéf diplomacie reagoval na Facebooku na správu, že americký prezident Donald Trump po viac ako dvojhodinovom pondelkovom telefonáte so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom oznámil, že Rusko a Ukrajina okamžite začnú rokovania o prímerí a o ukončení vojny. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



„My, Maďari, žijeme už viac ako tri roky v susedstve vojny, vyše troch rokov presadzujeme prímerie a mierové rokovania. Brusel a Európania na nás za to útočia už viac ako tri roky,“ napísal Szijjártó a pripomenul, že zvolenie Donalda Trumpa za prezidenta Spojených štátov prinieslo nádej na mier.



„Vďaka Trumpovi teraz opäť prebiehajú priame rokovania medzi Američanmi a Rusmi, ako aj medzi Rusmi a Ukrajincami. Svet sa už stal bezpečnejším miestom. Zároveň si všetci uvedomujú, že mierové rokovania budú náročné, preto vyzývame Brusel a tých európskych politikov, ktorí na nás tri roky útočia kvôli tomu, že presadzujúcemu mier, aby nebránili úspechu mierových rokovaní,“ napísal šéf maďarskej diplomacie.



„Práve som ukončil dvojhodinový rozhovor s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Myslím, že prebehol veľmi dobre. Rusko a Ukrajina okamžite začnú rokovania o prímerí a, čo je dôležitejšie, o ukončení vojny,“ napísal v pondelok americký prezident.



Putin predtým rozhovor označil za úprimný, informatívny a užitočný. Rusko je podľa jeho slov pripravené spolupracovať s Ukrajinou na memorande o budúcej mierovej zmluve, ktoré by tiež mohlo zahŕňať otázky budúceho prímeria a zásady urovnania konfliktu.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)