Szijjártó vyzval EK na zverejnenie komunikácie Leyenovej s Pfizerom

Budapešť/Luxemburg 14. mája (TASR) - Európska komisia musí rešpektovať rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie (SDEÚ) a okamžite zverejniť komunikáciu medzi predsedníčkou EK Ursulou von der Leyenovou a Albertom Bourlom, generálnym riaditeľom spoločnosti Pfizer pri objednávaní vakcín proti koronavírusu. Podľa servera ATV to vyhlásil v stredu v Luxemburgu šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Podľa stredajšieho rozsudku EK pochybila, keď odmietla zverejniť textové správy medzi šéfkou EK a Bourlom.



Szijjártó na tlačovej konferencii po zasadnutí ministrov zahraničných vecí Rady Európy okrem iného povedal: „Toto je tá Ursula von der Leyenová, ktorá pravidelne vyjadruje zdrvujúce názory na stav maďarskej demokracie, transparentnosti a dodržiavania zákonov. Toto je tá Ursula von der Leyenová, o ktorej vysvitlo, že keď boli v ohrození životy miliónov Európanov, chcela si veľmi podozrivým spôsobom, ekonomicky a v každom inom ohľade pochybným spôsobom objednať vakcíny od spoločnosti Pfizer prostredníctvom textových správ,“ zdôraznil Szijjártó.



Dodal, že odteraz je predsedníčka EK poslednou osobou, od ktorej je Budapešť ochotná akceptovať akúkoľvek kritiku vnútorných záležitostí Maďarska.



Prípad označovaný ako „Pfizergate“ sa týka najväčšej zmluvy na nákup vakcín proti ochoreniu COVID-19 v doterajšej histórii eurobloku. O sprístupnenie textových správ medzi von der Leyenovou a Bourlom požiadala novinárka Matina Steviová pracujúca pre denník The New York Times (NYT). EK jej žiadosť zamietla s odôvodnením, že ich nemá k dispozícii. Steviová a NYT sa obrátili na Súdny dvor EÚ s návrhom, aby zrušil rozhodnutie EK. Súd v stredajšom rozsudku ich žalobe vyhovel. Eurokomisia sa môže proti rozhodnutiu odvolať.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)