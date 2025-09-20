< sekcia Zahraničie
Szijjártó vyzval EÚ na označenie hnutia Antifa za teroristickú skupinu
Autor TASR
Budapešť 20. septembra (TASR) - Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó v sobotu požadoval, aby Európska únia (EÚ) nasledovala kroky amerického prezidenta Donalda Trumpa a klasifikovala ľavicové hnutie Antifa ako „teroristickú“ skupinu. Jeho vyhlásenie tak prišlo len deň po tom, ako maďarský premiér Viktor Orbán oznámil, že chce toto opatrenie prijať po vzore Trumpa tiež, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Orbán je kľúčovým spojencom Trumpa a Szijjártó vyhlásil, že vláda je „presvedčená, že v takejto kľúčovej otázke musí Európa zosúladiť svoje kroky s USA, vedúcou silou v globálnom boji proti terorizmu“.
V príspevku na platforme X maďarský minister zverejnil úryvky z listu, ktorý poslal šéfke zahraničnej politiky EÚ Kaji Kallasovej a v ktorom požadoval prijatie rovnakých opatrení proti hnutiu Antifa. „Táto násilná krajne ľavicová sieť vykonala brutálne útoky po celej Európe, vrátane Budapešti. Na naše veľké poľutovanie sa podozriví neskôr vyhli spravodlivosti tým, že našli útočisko v štátoch EÚ,“ uviedol Szijjártó.
Podobne ako Orbán v piatok, minister zahraničných vecí odkazoval na násilné strety v Budapešti v roku 2023, kde sa na krajne pravicovom zhromaždení dostali do konfliktu s demonštrantmi antifašistickí aktivisti zo zahraničia. Viacero ľudí vtedy maďarskí policajti zadržali a násilnosťami sa dodnes zaoberajú nemecké a maďarské súdy. Medzi zadržanými bola aj talianska ľavicová politička Ilaria Salisová, ktorá sa neskôr stala poslankyňou Európskeho parlamentu.
Agentúra DPA vysvetľuje, že názov Antifa (antifašistický) nie je v Spojených štátoch označením jednej centrálne riadenej organizácie. Ide skôr o viacero voľne prepojených krajne ľavicových skupín a jednotlivcov, ktorí sa na rôznych demonštráciách stavajú na odpor proti prívržencom neonacizmu.
