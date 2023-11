Szijjártó vyzval hnutie Hamas, aby prepustilo maďarských zajatcov

Budapešť/New York 20. novembra (TASR) - Maďarská vláda požaduje, aby palestínske militantné hnutie Hamas prepustilo maďarských rukojemníkov a aby medzinárodné spoločenstvo urobilo všetko pre to, aby ľudí unesených z Izraela touto teroristickou skupinou čo najskôr prepustili. Podľa agentúry MTI to uviedol v pondelok v New Yorku maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Šéf maďarskej diplomacie pred zasadnutím Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN) oznámil, že Hamas zadržiava aj piatich maďarských občanov. Takisto pripomenul, že ďalších 15 maďarských občanov uviazlo v Pásme Gazy. Vďaka spolupráci Egypta a Izraela sa však odtiaľ podarilo dostať von každému, kto odísť chcel. Szijjártó v tejto súvislosti označil za dôležité, aby civilných obetí vojny bolo čo najmenej.



"Preto nemôžeme prijať žiadne vyhlásenie, rozhodnutie alebo uznesenie, ktoré jasne a priamo neuvádza, že všetci rukojemníci musia byť okamžite, bezodkladne a bez akýchkoľvek podmienok prepustení. Žiadame, aby Hamas prepustilo rukojemníkov a aby medzinárodné spoločenstvo urobilo všetko pre oslobodenie rukojemníkov," povedal Szijjártó.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)