Szijjártó: Z Alma-Aty vzlietlo ruské lietadlo s evakuovanými Maďarmi

Budapešť/Alma-Ata 10. januára (TASR) - Z letiska najväčšieho kazašského mesta Alma-Ata vzlietlo v pondelok evakuačné lietadlo ruského ministerstva obrany na palube so šiestimi občanmi Maďarska a ich rodinnými príslušníkmi. Informoval o tom na Facebooku šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó.



"Ruský rezort zahraničných vecí ponúkol pomoc pri evakuácii maďarských občanov z Alma-Aty," napísal Szijjártó a pripomenul, že o tomto kroku rokoval v nedeľu s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom.



Maďarský minister zdôraznil, že letisko v Alma-Ate je ešte stále zatvorené pred komerčnými letmi.



Evakuovaných Maďarov prevezie ruské lietadlo do Ruska, odtiaľ poletia domov transportným lietadlom maďarských ozbrojených síl, informoval maďarský rezort diplomacie.



Z Kazachstanu sa do Maďarska podľa komerčnej televízie ATV vrátili v týchto dňoch doposiaľ dvaja občania Maďarska.



Protesty v Kazachstane sa začali 2. januára ako reakcia na prudké zvýšenie cien plynu a čoskoro sa zo západu krajiny rozšírili aj do ďalších oblastí krajiny. Od 5. januára pokojné protesty – najmä v najväčšom meste Alma-Ata – začali prerastať aj do rabovania, podpaľačstva, obsadzovania administratívnych budov, ozbrojených incidentov či krádeží.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)