Szijjártó: Z Iránu sme evakuovali šiestich občanov Maďarska

Budapešť 19. júna (TASR) - Maďarská vláda po dôkladnom plánovaní evakuovala z Iránu šiestich maďarských občanov a zároveň pozastavila činnosť veľvyslanectva v Teheráne, kým sa nezlepšia bezpečnostné podmienky, oznámil vo štvrtok v Budapešti maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. S odvolaním sa na agentúru MTI o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Minister dodal, že boje na Blízkom východe sú čoraz vážnejšie, preto niekoľko maďarských občanov žijúcich v Iráne požiadalo vládu o evakuáciu.



„Bola to zložitá a dôkladne naplánovaná operácia, keďže v Iráne prebiehajú vážne raketové a bombové útoky, vzdušný priestor krajiny je uzavretý, veľa ľudí opúšťa Teherán a dopravné podmienky nie sú ideálne. Preto sme po komplikovanej príprave včera zorganizovali pozemnou cestou osobnými autami z Iránu smerom k Azerbajdžanu prevoz tých maďarských občanov, ktorí žiadali o evakuáciu,“ spresnil Szijjártó.



„V skorých ranných hodinách sme po dvanástich hodinách čakania na hraniciach dokázali prepraviť šiestich maďarských občanov do Azerbajdžanu. Na iránsko-azerbajdžanskej hranici ich privítali zamestnanci nášho veľvyslanectva v Baku a teraz dorazili do Baku, odkiaľ pripravujeme ich repatriáciu,“ dodal.



Minister nariadil všetkým diplomatom a ich rodinným príslušníkom pracujúcim na maďarskom veľvyslanectve v Teheráne, aby opustili Irán. „Do Azerbajdžanu tak odišli aj zamestnanci veľvyslanectva a ich rodinní príslušníci, celkovo 15 ľudí, vrátane detí, takže práca veľvyslanectva v Teheráne bude dočasne vykonávaná odtiaľ, kým sa nezlepšia bezpečnostné podmienky,“ povedal Szijjártó.











