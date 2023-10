Szijjártó: Z Izraela evakuovali pomocou bežnej linky ďalších 5 Maďarov

Budapešť 11. októbra (TASR) - Z Izraela sa podarilo evakuovať v utorok ďalších päť maďarských občanov, ktorých do lietadiel čoraz zriedkavejších pravidelných liniek dostali pracovníci maďarskej ambasády. Podľa servera hang.hu to oznámil v stredu minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Šéf diplomacie dodal, že každý, kto požiadal o konzulárnu ochranu v Izraeli, je každé dve hodiny informovaný o situácii a možnostiach odchodu z krajiny.



Podľa Szijjártóa tam situácia ostáva mimoriadne znepokojujúca; stále prebiehajú ozbrojené operácie a zamestnanci maďarského veľvyslanectva v Tel Avive musia pravidelne odchádzať do krytov.



"Máme tam 24-hodinovú službu. Samozrejme, aj tu v Budapešti pracujeme so zvýšeným počtom konzulárnych pracovníkov, aby sme mohli byť v kontakte a poskytovať pomoc každému, kto sa prihlásil na konzulárnu ochranu," dodal šéf diplomacie.



Maďarské vzdušné sily v rámci vládnej leteckej záchrannej operácie tromi letmi evakuovali v nedeľu a pondelok z Izraela celkom 325 ľudí vrátane 46 detí. Medzi evakuovanými bolo 310 občanov Maďarska, zvyšní boli izraelskí, švédski, nemeckí, britskí, rakúski a portugalskí občania.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)