Szijjártó z Moskvy: Dodávka energií je zaručená, Rusko si plní záväzky
Podľa maďarského ministra Orbán rokoval s Putinom tri a pol hodiny - omnoho dlhšie, než bolo pôvodne plánované.
Autor TASR
Budapešť/Moskva 28. novembra (TASR) - Maďarskej delegácii v Moskve sa podarilo dosiahnuť svoje ciele: bezpečnosť dodávok plynu a ropy pre Maďarsko je zaručená, Rusko si plní svoje zmluvné záväzky a ak bude mierový summit o Ukrajine, tak bude v Budapešti. Uviedol to v piatok v Moskve šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó vo videu zverejnenom na Facebooku po stretnutí predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.
Podľa maďarského ministra Orbán rokoval s Putinom tri a pol hodiny - omnoho dlhšie, než bolo pôvodne plánované.
Z výsledkov rokovania Szijjártó ďalej vyzdvihol skutočnosť, že sa dosiahla dohoda o urýchlení výstavby elektrárne Paks, pričom betónovanie základov by sa malo začať 5. februára.
Orbán ruskému prezidentovi podľa slov maďarského ministra zahraničných vecí potvrdil, že Budapešť je na strane mieru, pričom Putin maďarskú delegáciu uistil, že ak by sa konal mierový summit, bol by v Budapešti.
Szijjártó pripomenul, že mnohých pobúrila Orbánova cesta do Moskvy. „Maďarsko je suverénna krajina so suverénnou zahraničnou politikou a v rámci tejto suverénnej zahraničnej politiky Maďarsko usiluje o spoluprácu s Ruskom založenú na vzájomnom rešpekte, čo je základom energetickej bezpečnosti Maďarska,“ zdôraznil Szijjártó.
