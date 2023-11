Szijjártó: Z Pásma Gazy sa dostalo ďalších šesť maďarských občanov

Budapešť 16. novembra (TASR) - Z palestínskeho Pásma Gazy sa podarilo dostať ďalším šiestim maďarským občanom, vrátane štyroch detí, a dvom ich palestínskym rodinným príslušníkom. V oblasti je už iba jeden maďarský občan, ktorý sa tam rozhodol zostať. Podľa agentúry MTI to oznámil v noci zo stredy na štvrtok šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti..



Maďarský minister konštatoval, že bezpečnostná situácia na Blízkom východe je naďalej zúfalá. Pripomenul, že v Pásme Gazy bol maďarský rezort diplomacie v kontakte s 15 maďarskými občanmi, ktorí odtiaľ dlho nemali možnosť ujsť.



Pripomenul, že pred dvoma týždňami sa naskytla možnosť pre cudzincov opustiť oblasť, preto rokoval s izraelskými a egyptskými kolegami. Ubezpečili ho, že tieto osoby budú môcť odísť do Egypta cez hraničný priechod Rafah.



Ôsmim maďarským občanom a ich palestínskym rodinným príslušníkom sa podarilo odísť, siedmi sa pre bezpečnostné riziká rozhodli zostať, pričom niekoľko z nich utrpelo zranenia.



Szijjártó privítal, že v stredu večer sa šiestim po dlhom čakaní podarilo dostať do Egypta, kde ich čakali pracovníci maďarského veľvyslanectva. Podľa jeho informácií smerujú mikrobusom do egyptskej metropoly Káhira, kde majú zabezpečené ubytovanie. Pracovníci diplomatickej misie im tiež vybavia potrebné doklady, aby do Maďarska mohli pricestovať plánovaným letom tento týždeň.



"Jeden maďarský občan sa rozhodol zostať v Gaze. Aj dnes mal možnosť dostať sa na hraničný priechod Rafah a prejsť, ale rozhodol sa zostať aj napriek ponúknutej príležitosti. V nasledujúcom období s ním samozrejme zostaneme v kontakte," dodal minister.