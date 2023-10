Szijjártó: Z Gazy nie je zatiaľ možné evakuovať 15 občanov Maďarska

Budapešť 18. októbra (TASR) - V pásme Gazy sa ešte stále nachádza 15 občanov Maďarska, s ktorými je ministerstvo zahraničných vecí v neustálom kontakte a niekoľkokrát denne s nimi aj s ich rodinnými príslušníkmi telefonicky komunikuje. Uviedol to v stredu na Facebooku maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Naše veľvyslanectvá v Tel Avive a Káhire úzko spolupracujú a sme v neustálom kontakte so všetkými našimi medzinárodnými partnermi, aby sme zabezpečili, že naši občania budú mať možnosť bezpečne opustiť zónu. V súčasnosti však na to nie sú dané podmienky," dodal šéf maďarskej diplomacie.



Hovorca rezortu Máté Paczolay v pondelok informoval, že táto skupina Maďarov je napriek extrémnej situácii v poriadku, no z bezpečnostných príčin museli v uplynulých dňoch niekoľkokrát zmeniť miesto svojho pobytu.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)