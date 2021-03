Szijjártó: Z Ruska smerujú do Maďarska kamióny s vakcínami

Budapešť 1. marca (TASR) - Dva ruské kamióny so zásielkou očkovacích látok proti vírusu SARS-CoV-2 vyrazili v pondelok nadránom z miesta neďaleko Moskvy a smerujú do Maďarska, oznámil v pondelok na Facebooku maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó.



Podľa jeho vyjadrenia je týchto 280.000 dávok druhou najväčšou zásielkou vakcín Maďarsku po dodávke z Číny. Doraziť by mali zhruba do 48 hodín.



Z Pekingu priletela 16. februára prvá zásielka 550.000 dávok očkovacej látky od čínskeho výrobcu Sinopharm.



Szijjártó dodal, že doposiaľ najväčšia zásielka pre Budapešť z obstarávania Európskej únie obsahovala 104.000 dávok.



Šéf maďarskej diplomacie poznamenal, že táto situácia umožňuje v jeho krajine urýchliť proces očkovania, pričom dosiahnuť úroveň zaočkovanosti obyvateľstva bude možné, skôr než to požadovali epidemiológovia.



Za posledný deň pribudlo v Maďarsku 4326 prípadov nákazy novým druhom koronavírusu, čím celkový počet infikovaných dosiahol 432.925. V súvislosti s ochorením COVID-19 zomrelo v uplynulých 24 hodinách 84 chorých. Pandémia má v Maďarsku už celkovo 15.058 obetí na životoch. Doposiaľ v Maďarsku zaočkovali 685.247 ľudí, z nich druhú dávku vakcíny dostalo 251.691.