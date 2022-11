Szijjártó: Zachováme strategické partnerstvo Maďarska s Rumunskom

Budapešť 15. novembra (TASR) - Strategické partnerstvo Maďarska s Rumunskom je veľkou pomocou aj z hľadiska predchádzania ekonomickej recesie, vytvárania energetickej bezpečnosti a zvládania tlaku ilegálnej migrácie. Maďarsko , preto má záujem na jeho udržaní. Podľa agentúry MTI to vyhlásil v utorok šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó po schôdzke s rumunským rezortným partnerom Bogdanom Aurescom, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Maďarské ministerstvo zahraničných vecí pripomenulo, že zachovanie dohody o strategickom partnerstve je v záujme Rumunska, Maďarska a národnostných komunít na ich území a bola podpísaná práve pred dvadsiatimi rokmi.



Podľa Szijjártóa obe krajiny chcú strategické partnerstvo zachovať aj napriek tomu, že existujú skupiny, ktoré majú záujem vyvolávať zmätky. "Súčasné vlády Maďarska a Rumunska majú pre každého jasný, ľahko pochopiteľný cieľ, ktorým je udržanie tohto strategického partnerstva, a to jednoducho preto, že je to dobré pre obe krajiny a ich národy," zdôraznil šéf maďarskej diplomacie.



Szijjártó ocenil efektívnu spoluprácu s Rumunskom v oblasti kontroly hraníc. "Maďarsko v tomto roku doteraz zabránilo 250.000 pokusom o nelegálne prekročenie hranice na južnej hranici (so Srbskom) a ak by bol migračný tlak aj smerom z Rumunska, tak by sa maďarské orgány nemohli sústrediť na južnú hranicu," dodal.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)