Szijjártó: Západ nemôže žiadať, aby Maďarsko oslabilo vzťahy s Ruskom

Budapešť 26. januára (TASR) - Ani v danej napätej situácii okolo Ukrajiny nemôžu západné mocnosti žiadať, aby Maďarsko zvoľnilo svoje existujúce dobré vzťahy s Ruskom, povedal maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó v rozhovore pre internetové vydanie denníka Magyar Nemzet zverejnenom v stredu.



"Nikto to od nás nemôže žiadať. Už aj len preto, že tí, ktorí ktorí aplikujú vojnovú rétoriku voči Rusom, pod povrchom uzatvárajú mohutné obchody v Rusku a s Ruskom. Len sa pozrime na hospodárske údaje. Odkedy sú v platnosti sankcie voči Rusku, Nemci a Francúzi zvýšili svoj export smerom do Ruska o mnohé miliardy eur," poznamenal šéf maďarskej diplomacie.



Ak by podľa jeho slov Budapešť nevybudovala v uplynulom desaťročí korektné vzťahy s Moskvou, tak by nebolo možné kúpiť vakcíny Sputnik proti covidu v čase, keď sa objavovali najhoršie varianty nového druhu koronavírusu a keď očkovacie látky zo západných krajín ešte neprichádzali, meškali alebo ich prišlo menej.



Medzi ďalšími výhodami dobrých maďarsko-ruských vzťahov spomenul výhodnú zmluvu o dodávkach zemného plynu uzatvorenú krátko predtým, než v Európe vypukla panika okolo dodávok plynu, ale aj pomoc pri evakuácii maďarských občanov začiatkom roka po demonštráciách v Kazachstane.



Z hľadiska maďarsko-ruských vzťahov bol rok 2021 najúspešnejším a nadchádzajúca februárová schôdzka premiéra Viktora Orbána s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Moskve by mala tieto vzťahy posunúť ešte ďalej, myslí si minister.



Szijjártó zdôraznil, že Ukrajina nemôže v terajšom konflikte s Ruskom rátať s podporou Maďarska pre jej protimenšinovú politiku. "Ak sa nezmení táto politika, pre ktorú sa maďarskej menšine žijúcej v Zakarpatskej oblasti dostáva iba zbavenia práva, provokácie a zastrašovania, tak bude mať maďarská vláda iba obmedzené možnosti podpory Ukrajiny," dodal maďarský minister zahraničných vecí.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)