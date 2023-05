Szijjártó: Záujmom Maďarska je mier na západnom Balkáne

Budapešť 29. mája (TASR) - Záujmom Maďarska je mier v susedstve, mier na západnom Balkáne. Napísal to šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó na Facebooku v pondelok v reakcii na potýčky na severe Kosova, pri ktorých utrpelo zranenia 25 vojakov nasadených v mierovej misii KFOR. S odvolaním sa na server vg.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Maďarskí vojaci slúžiaci v KFOR v Kosove pod talianskym velením boli dnes nasadení v osade Zvečan. Svoje povinnosti plnili v súlade s rozkazom, ktorý dostali, pričom boli viacerí zranení. O zranených maďarských vojakov sa stará KFOR a maďarské ozbrojené sily," dodal Szijjártó.



Približne 25 vojakov nasadených v mierovej misii KFOR pod vedením NATO v Kosove utrpelo v pondelok zranenia pri zrážkach so srbskými demonštrantmi, ktorí požadovali odvolanie nedávno zvolených starostov z radov etnických Albáncov.



Srbi sa v obci Zvečan dostali do potýčok s miestnou políciou už ráno. Popoludní vojaci KFOR vyzvali Srbov, aby uvoľnili cestu dvom vozidlám kosovských špeciálnych policajných jednotiek.



Vojaci potom podľa svedkov a miestnych médií použili slzotvorný plyn a omračujúce granáty, aby takto ochránili kosovských policajtov vo vozidlách i na rozohnanie protestujúcich. Zhromaždení Srbi odpovedali hádzaním kameňov a iných tvrdých predmetov.



Sily KFOR vo vyhlásení spresnili, že v dôsledku toho niekoľko vojakov talianskeho a maďarského kontingentu KFOR utrpelo zranenia, ako sú zlomeniny a popáleniny v dôsledku výbuchu zápalných zariadení.



Aliancia vo svojom vyhlásení dôrazne odsúdila "nevyprovokované útoky" proti jednotkám KFOR a dodala, že "takéto útoky sú absolútne neprijateľné".



Napätie v Kosove sa zvýšilo počas uplynulého týždňa. Srbsko následne uviedlo svoju armádu do stavu vysokej pohotovosti a na hranice s Kosovom, ktoré v roku 2008 vyhlásilo nezávislosť od Belehradu, vyslalo armádne posily.