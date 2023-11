Szijjártó: Záujmom Maďarska je spolupráca medzi Východom a Západom

Budapešť 30. novembra (TASR) - Záujmom Maďarska je civilizovaná spolupráca medzi Východom a Západom. Uviedol to vo štvrtok v statuse zverejnenom na Facebooku šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó pred odletom na 30. ministerskú radu Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Svet čelí mnohým vážnym bezpečnostným výzvam. Od konca studenej vojny zrejme globálna bezpečnostná situácia nebola nikdy horšia," napísal maďarský minister a varoval pred opätovným vytváraním blokov.



"Civilizovaná spolupráca je založená na dialógu a dialóg si vyžaduje komunikačné kanály. Ak ich zatvoríme, zničíme možnosť mierového spolužitia. Preto má veľký význam dnešné zasadnutie ministerskej rady OBSE, ktoré sa uskutoční v Skopje, na ktorom sa zúčastnia americkí aj ruskí kolegovia. Bolo by dobré, keby sa spolu v budúcnosti rozprávali častejšie, pretože by to prinieslo nádej na pokojnejšiu budúcnosť," dodal Szijjártó.



Ukrajina a pobaltské krajiny do severomacedónskej metropoly nevyšlú svojich ministrov zahraničných vecí, pretože šéfovi ruskej diplomacie Sergejovi Lavrovovi bola povolená účasť na schôdzke.



Minuloročné stretnutie OBSE sa konalo v Poľsku. Varšava Rusku, členovi OBSE, nepovolila účasť, čo vyvolalo rozhorčené reakcie Kremľa.



Lavrov v pondelok oznámil, že Severné Macedónsko súhlasilo s jeho účasťou na stretnutí OBSE v Skopje. Severné Macedónsko v súčasnosti zastáva rotujúce predsedníctvo v OBSE, pričom sa pripojilo k sankciám Západu na Rusko za inváziu na Ukrajinu.



Ministri OBSE sa v Skopje stretávajú vo štvrtok a v piatok. Susedné Bulharsko už oznámilo, že pre lietadlo s ruskou delegáciou otvorí svoj vzdušný priestor. Ide o diplomatickú výnimku zo sankcií, na základe ktorých je pre Rusko uzatvorený európsky vzdušný priestor.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)