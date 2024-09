Szijjártó: Záujmom Maďarska je udržiavať férový vzťah s Ruskom

Budapešť/New York 26. septembra (TASR) - Záujmom Maďarska je udržiavať vzťah s Ruskom založený na férovosti a vzájomnom rešpekte a rozvíjať spoluprácu s Ruskom v oblastiach, ktoré nepostihli sankcie. Po rokovaní so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom to v stredu večer v New Yorku uviedol maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, ktorý sa v New Yorku zúčastňuje na 79. zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov. S odvolaním sa na agentúru MTI o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Szijjártó podotkol, že ruský minister zahraničných vecí sa vždy snažil splniť požiadavky maďarskej vlády, je pozitívny a otvorený riešeniu otázok dôležitých pre obe strany.



Rusko bude podľa slov Szijjártóa vždy súčasťou stredoeurópskej reality, a preto si Maďarsko nemôže dovoliť vzdať sa udržiavania tohto vzťahu.



Za nevyhnutný označil Szijjártó rozvoj bilaterálnej spolupráce v oblastiach, ktoré nie sú ovplyvnené medzinárodnými sankciami. Vyzdvihol, že minulý týždeň sa na maďarsko-ruskom podnikateľskom fóre v Budapešti zúčastnili zástupcovia mnohých spoločností, čo podľa neho jasne ukazuje ochotu akceptovať túto skutočnosť.



Minister Szijjártó ocenil flexibilitu Ruska pri zabezpečovaní dodávok ropy po nedávnom kroku Ukrajiny, ktorý ohrozil tranzit ropovodom Družba, čím sa Maďarsko a Slovensko dostali do zložitej situácie. "Prípad sa napokon vyriešil vďaka flexibilite ruských dodávateľov, takže stále prichádzajú plné množstvá," dodal Szijjártó.