Szijjártó: Zhoršovanie vzťahov Maďarska s Ukrajinou je možné zastaviť

Kyjev/Budapešť 27. januára (TASR) - Vzťahy Maďarska s Ukrajinou sa nevyvíjali dobrým smerom, avšak terajšou schôdzkou je možné zastaviť ich ďalšie zhoršovanie, povedal maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó v stredu v Kyjeve po schôdzke so šéfom ukrajinskej diplomacie Dmytrom Kulebom.



Podľa spravodajského servera Origo.hu Szijjártó podotkol, že na oficiálnu návštevu Kyjeva prišiel so snahou viesť úprimný a otvorený dialóg o existujúcich problémoch.



"Podporou Maďarov žijúcich v Zakarpatskej oblasti posilňujeme maďarsko-ukrajinskú spoluprácu, preto prosím všetkých občanov Ukrajiny, aby takto vnímali podporu prichádzajúcu z Maďarska. Vždy sme sa zastávali suverenity Ukrajiny," zdôraznil šéf maďarskej diplomacie.



Podľa jeho slov je pripravený projekt obnovy mosta na Tise v Záhonyi a Maďarsko je pripravené otvoriť ďalšie dva hraničné priechody pri Nagyhódosi a Palágyi. Maďarsko chce ďalej okrem iného podporiť 50 miliónmi eur výstavbu ciest v Zakarpatskej oblasti, dostavať diaľnicu až po ukrajinské hranice, podieľať sa na vybudovaní infraštruktúry diaľnice na druhej strane hranice a mieni podporiť aj 34.000 farmárov Zakarpatskej oblasti.



Szijjártó odmietol prejavy extrémizmu a povedal, že v otázke sporného ukrajinského zákona o vzdelávaní, ktorý spôsobil problémy vo vzájomných vzťahoch, sa už začali maďarsko-ukrajinské rozhovory.



Kuleba ocenil, že po vlaňajších negatívnych udalostiach sa podarilo vytvoriť konštruktívny dialóg. "Rokujeme ako partneri a priatelia. Dohodli sme sa na vytvorení maďarsko-ukrajinskej pracovnej skupiny pre oblasť vzdelávania a on-line pracovnej skupiny pre podnikateľov," citoval server ukrajinského ministra, podľa ktorého vo vzájomných vzťahoch existujú rozpory, avšak Maďarsko rešpektuje suverenitu Ukrajiny i jej eurointegračné snahy.



Kuleba podotkol, že Maďari žijúci na Ukrajine nemajú separatistické snahy a ani Ukrajina im nechce spôsobovať škody. "Sme jedna krajina a spoločnosť a ňou aj zostaneme," dodal šéf diplomacie.



Szijjártó vlani v septembri v Užhorode povedal, že Maďarsko prestane blokovať vzťahy Ukrajiny s NATO v momente, keď maďarská menšina na Ukrajine oznámi Budapešti, že sporné otázky používania menšinového jazyka a vzdelávania sú už pre ňu vyriešené.



Dvojstranné vzťahy medzi Maďarskom a Ukrajinou sú už dlhší čas naštrbené práve pre postoj Ukrajiny k tamojším menšinám vrátane maďarskej. Situáciu ďalej komplikovala aj kauza zasahovania maďarských predstaviteľov do komunálnych volieb na Ukrajine.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)