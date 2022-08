Szijjártó žiadal opatrenia na dosiahnutie mieru na Ukrajine

Budapešť 29. augusta (TASR) - Medzinárodné spoločenstvo by malo uprednostňovať opatrenia, ktoré pomáhajú dosiahnuť mier na Ukrajine namiesto opatrení, pri ktorých hrozí stupňovanie konfliktu. Povedal to v pondelok maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó na strategickom fóre v slovinskom meste Bled. TASR správu prevzala z agentúry MTI.



Ozbrojený konflikt na Ukrajine má negatívny vplyv na Európu ako celok v oblastiach ako hospodárstvo a dodávky energie, uviedlo vo vyhlásení maďarské ministerstvo zahraničných vecí.



Szijjártó podľa MTI pripomenul, že Maďarsko sa nachádza "fyzicky a geograficky" blízko k tomuto konfliktu. "Dosiahnutie mieru čo najskôr je preto našim základným záujmom tu v Maďarsku a v strednej Európe," povedal. "Medzinárodné spoločenstvo vyzývame, aby uprednostňovalo opatrenia a rozhodnutia, ktoré pomáhajú dosiahnuť mier," dodal.



Maďarský minister zahraničných vecí tiež pripomenul, že maďarská vláda naďalej stojí za svojím rozhodnutím neposielať na Ukrajinu zbrane a nepovoliť prevoz zbraní do tejto krajiny cez svoje územie. Takisto nemá v úmysle rokovať o možných energetických sankciách.



Sankcie voči Rusku by podľa Szijjártóa k rýchlemu riešeniu konfliktu neprispeli a Európe by uškodili viac, než škodia Rusku.